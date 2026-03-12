Gastspiel in Bellheim Kohlhaas will mit der DSG großen Schritt machen Sascha Nicolay 12.03.2026, 15:48 Uhr

i Torfrauencoach Joachim Kohlhaas (links) trägt m Sonntag in Bellheim die Verantwortung für die DSG Breitenthal. Trainer Julian Mach ist zeitgleich mit dem SV Mittelreidenbach im Einsatz. Michael Greber

Richtig dick kann das Polster auf die Abstiegsränge werden, wenn die DSG Breitenthal ihr Auswärtsspiel in der Verbandsliga in Bellheim gewinnt. Torwarttrainer Joachim Kohlhaas vertritt Julian Mach als Chefcoach und ill den Dreier einahren.

Einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib könnten die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal am Sonntag (13 Uhr) mit einem Auswärtserfolg beim Tabellenvorletzten FC Phönix Bellheim machen. Nach dem wichtigen 1:1 im letzten Heimspiel gegen Obersülzen beträgt der Vorsprung auf den bedrohlichen viertletzten Rang in der Tabelle zur Zeit sieben Zähler.







