Klugers Spielerinnen sollen „die Atmosphäre genießen“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mit acht Punkten Vorsprung führt der 1. FC Saarbrücken die Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest an. 15 Punkte beträgt der Abstand des 1. FFC Montabaur auf den Spitzenreiter. Doch was heißt das schon?
Die Aufgabe könnte schwerer nicht sein in der Regionalliga Südwest für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur, doch die Vorfreude, die bei Trainer Timo Kluger vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (Samstag, 18 Uhr) durchklingt, ist riesengroß.