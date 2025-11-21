FFC Montabaur in Saarbrücken Klugers Spielerinnen sollen „die Atmosphäre genießen“ 21.11.2025, 14:25 Uhr

i In der Hinrunde wehrten sich Laetitia Theis und der 1. FFC Montabaur (blaue Trikots) nach Kräften zur Wehr, mussten sich dem 1. FFC Saarbrücken aber mit 0:2 geschlagen geben. Ist diesmal mehr drin? Andreas Hergenhahn

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mit acht Punkten Vorsprung führt der 1. FC Saarbrücken die Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest an. 15 Punkte beträgt der Abstand des 1. FFC Montabaur auf den Spitzenreiter. Doch was heißt das schon?

Die Aufgabe könnte schwerer nicht sein in der Regionalliga Südwest für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur, doch die Vorfreude, die bei Trainer Timo Kluger vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (Samstag, 18 Uhr) durchklingt, ist riesengroß.







