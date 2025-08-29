Bei seiner Regionalliga-Heimpremiere als Cheftrainer begrüßt Timo Kluger mit seinem 1. FFC Montabaur am Sonntag ab 14.30 Uhr mit dem 1. FC Saarbrücken einen der Titelaspiranten in Eschelbach.

Schon recht gut in Form sind die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. Nach dem mit dem klaren 3:0-Erfolg gegen Ligakonkurrent SC Siegelbach verbundenen Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals – dort zog Montabaur mit dem wieder der 2. Bundesliga angehörenden Traditionsverein 1. FFC Turbine Potsdam ein attraktives Los – glückte den Kreisstädterinnen auch der Regionalliga-Auftakt vortrefflich.

Vom SV Ober-Olm brachte der FFC nach einem späten Doppelpack seiner Torjägerin Marie Fischer mit 2:0 die volle Punktausbeute aus dem Rheinhessischen mit in den Unterwesterwald. So kann’s für das Aushängeschild der lokalen Szene im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte weitergehen. Bei der Heimspiel-Premiere in der Liga kreuzt aber mit dem 1. FC Saarbrücken ein sportliches Schwergewicht in Eschelbach auf. Schiedsrichter Vincent Hardt (Altendiez) pfeift die Begegnung am Sonntag um 14.30 Uhr an. Timo Kluger ist gespannt, wie sich seine gut vorbereiteten Kickerinnen gegen einen der erklärten Titelaspiranten aus der Affäre ziehen werden. „Ich erwarte den FCS am Ende in der Tabelle ganz vorne“, sagt der FFC-Trainer.

„Wir versuchen, in den Zweikämpfen richtig eklig zu sein und das Geschehen möglichst lange offen zu halten.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Mit zwei Zu-Null-Siegen in den ersten beiden Pflichtspielen kam das Team um Kapitänin Alina Beck glänzend aus den Startlöchern. „Nun können wir eigentlich der Aufgabe gegen Saarbrücken ganz entspannt entgegensehen. Wir versuchen, in den Zweikämpfen richtig eklig zu sein und das Geschehen möglichst lange offen zu halten“, will Kluger aus der Position des Außenseiters dem ambitionierten Ensemble aus der saarländischen Landeshauptstadt einheizen. „Nur weil da ein großer Name kommt, haben wir noch lange nichts zu verschenken. Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer bei dieser Bewährungsprobe unterstützen.“ Für den 1. FC Saarbrücken ist es der Auftakt der Punktrunde, nachdem das Derby gegen den 1. FC Riegelsberg verlegt worden war.