Nun ist es amtlich: Aufsteiger SG Kirn/Kirn-Sulzbach kann den vorletzten Platz in der Verbandsliga nicht mehr verlassen und muss nach einer Saison wieder den Gang in die Landesliga antreten.

Egal, was die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach versuchen, sie kommen auf keinen grünen Zweig. Bei Fortuna Göcklingen lieferten sie eine ihrer besten Saisonleistungen ab – und gingen wieder leer aus. Durch die 0:2 (0:1)-Niederlage steht auch fest, dass sie den vorletzten Platz in der Verbandsligatabelle nicht mehr verlassen können.

„Die Mädels haben alles rausgehauen. Ich bin wirklich stolz, dass sie mit so einem dezimierten Kader so eine Leistung abrufen“, lobte SGK-Trainer Markus Schaaf. Vor allem in der zweiten Hälfte hatte sein Team klare Vorteile und beste Chancen gehabt, die aber allesamt ungenutzt blieben. „Wir sind nicht am Gegner gescheitert, sondern an uns selbst“, bedauerte Schaaf. Die Partie hatte schon unglücklich begonnen, als Viktoria Becker in der zweiten Minute den Ball Richtung Tor köpfte, von der gegnerischen Torfrau aber im Strafraum umgesäbelt wurde. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Die Gastgeberinnen verwerteten ihre Chancen effektiver (26., 84.).