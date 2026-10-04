FFC-Spiel kurz vor dem Abbruch Kim Fischers schwere Verletzung schockt Montabaur Marco Rosbach 04.10.2026, 15:15 Uhr

i Montabaurs Torfrau Kim Fischer zog sich zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Kopfverletzung zu und musste nach einer längeren Spielunterbrechung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Andreas Hergenhahn

Wie nahe allen beim FFC Montabaur diese Szene ging, war auch Timo Kluger anzumerken. Unter dem Eindruck der schweren Verletzung seiner Torfrau Kim Fischer sprach der Trainer nur kurz über den Verlauf einer Partie, deren Ausgang zur Nebensache geriet.

Es waren erst gut fünf Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, da stand das Spiel der Frauen-Regionalliga Südwest zwischen der SV Elversberg und dem 1. FFC Montabaur vor dem Abbruch. Schiedsrichterin Sarah Mathey war entschlossen, die Partie vorzeitig zu beenden, nachdem sich Gäste-Torfrau Kim Fischer bei einem Zusammenprall eine Kopfverletzung zugezogen hatte und nach längerer Unterbrechung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste.







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