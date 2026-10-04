Wie nahe allen beim FFC Montabaur diese Szene ging, war auch Timo Kluger anzumerken. Unter dem Eindruck der schweren Verletzung seiner Torfrau Kim Fischer sprach der Trainer nur kurz über den Verlauf einer Partie, deren Ausgang zur Nebensache geriet.
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Es waren erst gut fünf Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, da stand das Spiel der Frauen-Regionalliga Südwest zwischen der SV Elversberg und dem 1. FFC Montabaur vor dem Abbruch. Schiedsrichterin Sarah Mathey war entschlossen, die Partie vorzeitig zu beenden, nachdem sich Gäste-Torfrau Kim Fischer bei einem Zusammenprall eine Kopfverletzung zugezogen hatte und nach längerer Unterbrechung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste.