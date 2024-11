Frauen-Derby in Kirn Keine Revanchegedanken bei der DSG 28.11.2024, 15:41 Uhr

i Im Derby-Hinspiel musste DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier fünfmal hinter sich greifen. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach gewann 5:0. Joachim Hähn

Das Duell in der Frauenfußball-Verbandsliga am Samstag (18 Uhr, auf Loh) zwischen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach hat es in sich. Derbystimmung und Abstiegskampf sind schließlich eine äußerst interessante und spannende Mischung.

Zweimal innerhalb von acht Tagen treffen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und die DSG Breitenthal aufeinander. Das Derby steht zunächst am Samstag (18 Uhr) in Kirn „auf Loh“ auf dem Programm, ehe sich beide Teams am Wochenende darauf in Breitenthal im Verbandspokal erneut gegenüberstehen.

