Mit einer riesengroßen Enttäuschung endete der Doppelspieltag für die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Sowohl in der Nachholpartie gegen den SV Kottweiler-Schwanden (0:2) als auch bei der SG Ingelheim/Drais (2:4) hatten sie sich etwas ausgerechnet, gingen aber in beiden Fällen trotz guter Leistungen leer aus. Damit sind sie wieder auf einen Abstiegsrang gerutscht.

Markus Schaaf fiel es schwer, der Erlebte in Worte zu fassen. „Wir haben drei sehr gute Halbzeiten gespielt, konnten das Spielglück aber wieder nicht auf unsere Seite ziehen“, haderte der SGK-Trainer. Die Hälfte, mit der er nicht einverstanden war, waren die ersten 45 Minuten bei der SG Ingelheim gewesen, wo sein Team zunächst nicht so gut in der Partie war. Nach einem verschossenen Strafstoß gingen die Gastgeberinnen in Führung, die Hanna Emrich (38.) umgehend egalisierte.

Ball wird zweimal von der Linie gekratzt

„Wir haben uns in der Pause sortiert, haben gesagt, dass die Leistung nicht reicht, um etwas mitzunehmen“, sagte Schaaf und lobte die Reaktion seines Teams, das druckvoll weitermachte. Nachdem Viktoria Becker (76.) die erneute Ingelheimer Führung ausgeglichen hatte, war die SGK am Drücker. Knackpunkt aus Kirner Sicht war eine Schiedsrichterentscheidung. „Alina Langhofer ist auf dem Weg zum Tor, wird von hinten umgerissen, doch der Schiri entscheidet auf Stürmerfoul“, wunderte sich Schaaf, der in der zweiten Hälfte mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden gewesen war. Nach zwei weiteren Gegentreffern in der Nachspielzeit verlor sein Team mit 2:4.

Auch im Heimspiel gegen den SV Kottweiler-Schwanden, das mit 0:2 (0:0) verloren ging, wäre mehr drin gewesen. Die Kirnerinnen ließen im ersten Durchgang nichts zu und hatten selbst eine Riesenmöglichkeit, die von der Linie gekratzt wurde. Ähnlich erging es ihnen bei einer Großchance im zweiten Abschnitt. Die Gäste hingegen kamen mit ihrem ersten Torschuss zur Führung (62.) und drei Minuten später durch einen umstrittenen Foulelfmeter zum 2:0.