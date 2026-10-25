Montabaur nur 2:2 gegen Urbar Keeperin Kim Fischer trifft in letzter Minute per Kopf Marco Rosbach 25.10.2026, 20:03 Uhr

i Zuletzt zog sich Kim Fischer im Spiel eine Kopfverletzung zu und musste per Krankenwagen abtransportiert werden. Im Heimspiel gegen Urbar war Montabaurs Torfrau in der Nachspielzeit per Kopf zur Stelle. Andreas Hergenhahn

Schwach gespielt, aber mit einem blauen Auge davongekommen: Mit Ach und Krach wendete der 1. FFC Montabaur die Heimniederlage gegen den FC Urbar ab. Für den Ausgleich sorgte ausgerechnet Kim Fischer, die eigentlich fürs Toreverhindern zuständig ist.

Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit – und die dritte Heimniederlage der Saison des 1. FFC Montabaur schien fast schon beschlossene Sache zu sein. Dann gab es diese letzte Chance, ein Eckball. „Es waren alle vorne, auch Kim Fischer“, fasste Timo Kluger, der Trainer des Fußball-Regionalligisten, den aus seiner Sicht besten Moment des Nachmittags zusammen.







Artikel teilen

Artikel teilen