Wer das Tor der DSG Breitenthaal so lange hütet wie Kathrin Claßen-Meier, der muss durchaus auch mal Kummer verkraften können. In ihrem 600. Pflichtspiel musste die Torfrau genauso eine Klatsche hinnehmen wie in ihrem ersten vor 27 Jahren.
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Die Auswärtspartie der Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim Tabellenzweiten FFV Ingelheim stand ganz im Zeichen der 600. Pflichtspiel-Partie, die DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier auf dem Groß-Winternheimer Kunstrasen absolvierte.