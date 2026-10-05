DSG Breitenthal chancenlos Kathrin Claßen-Meiers 600. Pflichtspiel endet 1:7 Sascha Nicolay 05.10.2026, 11:24 Uhr

i Unter dem Motto „Forever Number One“ erhielt DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier ein Nostalgie-Torwarttrikot aus dem Jahr 1999 mit der Nummer eins auf dem Rücken. Die Torhüterin bestritt in Ingelheim ihr 600. Pflichtspiel für die DSG. Klar, dass das trotz der 1:7-Niederlaage gefeiert wurde. Hannes Kempka

Wer das Tor der DSG Breitenthaal so lange hütet wie Kathrin Claßen-Meier, der muss durchaus auch mal Kummer verkraften können. In ihrem 600. Pflichtspiel musste die Torfrau genauso eine Klatsche hinnehmen wie in ihrem ersten vor 27 Jahren.

Die Auswärtspartie der Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim Tabellenzweiten FFV Ingelheim stand ganz im Zeichen der 600. Pflichtspiel-Partie, die DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier auf dem Groß-Winternheimer Kunstrasen absolvierte.







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