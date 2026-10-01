Fußball-Verbandsliga der Frauen: Kann die DSG Breitenthal mit ihrer Torfrau-Legende Claßen-Meier in Ingelheim punkten? Trotz ihrer Klasse wird es gegen die kompakte Verteidigung des stark stehenden Teams von Björn Peters schwierig.
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Die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal gastieren am Sonntag (15.30 Uhr) beim FFV Ingelheim. Der Aufsteiger wird vom im Kreis Birkenfeld gut bekannten Björn Peters trainiert. Das Wiedersehen mit Björn Peters, dessen Vater Axel Peters die DSG Breitenthal zwischen 1996 und 1998 trainiert hat, ist nicht der relevanteste Punkt dieser Partie.