Saisontor Nummer sechs Katharina Pohs rettet Bad Neuenahr den Punkt 18.05.2026, 14:30 Uhr

i Katharina Pohs (weißes Trikot, am Ball im Spiel gegen Andernach) erzielte den einzigen Treffer für Bad Neuenahr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Regionalliga der Fußballerinnen endete das Duell zwischen dem SC 13 Bad Neuenahr und TuS Issel mit einem Remis. Ein Treffer von Alina Knobloch brachte Issel in Führung, doch Katharina Pohs sicherte den Ausgleich.

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr konnten von ihrer Auswärtsfahrt zum TuS Issel einen Punkt in der Regionalliga mit nach Hause nehmen.Die Gastgeberinnen setzten noch in der ersten Hälfte den ersten Treffer zum 1:0 durch Alina Knobloch (38.). Bemerkenswert, da die Elf von Trainer Dusko Radic zusammen mit Ersatztorhüterin Finja Schultze mit nur drei Auswechselspielerinnen auskommen musste.







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