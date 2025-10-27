Fußball-Rheinlandliga: Kapitänin Laura Heiler setzt den Schlusspunkt 27.10.2025, 10:05 Uhr

i Angelina Spitzer (rechts, im Duell mit Montabaurs Lisa Kiefer) feierte beim 3:0-Sieg des SV in Horressen ihre Torpremiere. Andreas Hergenhahn

Obwohl die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez das Rheinlandliga-Derby bei der zweiten Welle des 1. FFC Montabaur personell geschwächt bestreiten mussten, kehrten sie mit einem klaren 3:0-Erfolg aus Eschelbach an den Wirt zurück.

Auch ohne ein halbes Dutzend an Stammkräften und mit Feldspielerin Aylin Cetin im Tor wurden die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei der Reserve des 1. FFC Montabaur ihrer Favoritenrolle gerecht, siegten letztlich souverän mit 3:0 (1:0).







Artikel teilen

Artikel teilen