Obwohl die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez das Rheinlandliga-Derby bei der zweiten Welle des 1. FFC Montabaur personell geschwächt bestreiten mussten, kehrten sie mit einem klaren 3:0-Erfolg aus Eschelbach an den Wirt zurück.
Auch ohne ein halbes Dutzend an Stammkräften und mit Feldspielerin Aylin Cetin im Tor wurden die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei der Reserve des 1. FFC Montabaur ihrer Favoritenrolle gerecht, siegten letztlich souverän mit 3:0 (1:0).