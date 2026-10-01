Montabaur bleibt dennoch mutig Kapitänin Alina Beck wird dem FFC in Elversberg fehlen Marco Rosbach 01.10.2026, 12:04 Uhr

i Auf Alina Beck muss der 1. FFC Montabaur vorerst verzichten. Die Kapitänin zog sich einen Riss der Außenbänder im Fuß zu. Andreas Hergenhahn

Den Einzug ins Achtelfinale des Rheinlandpokals haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur teuer bezahlt. Im Regionalligaspiel bei Mitfavorit SV Elversberg fehlt die verletzte Kapitänin. Bange machen gilt für Trainer Timo Kluger trotzdem nicht.

„Wenn wir so viel Zeit investieren müssen, werden wir vor Ort natürlich keine Geschenke verteilen“, kündigt Trainer Timo Kluger vor der „Tagestour“ an, die seinen 1. FFC Montabaur zur SV Elversberg ins Saarland führt. „Das Ziel wird sein, etwas mitzunehmen“, betont er vor dem Duell beim Tabellenzweiten der Frauen-Regionalliga (Sonntag, 12 Uhr).







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