Den Einzug ins Achtelfinale des Rheinlandpokals haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur teuer bezahlt. Im Regionalligaspiel bei Mitfavorit SV Elversberg fehlt die verletzte Kapitänin. Bange machen gilt für Trainer Timo Kluger trotzdem nicht.
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„Wenn wir so viel Zeit investieren müssen, werden wir vor Ort natürlich keine Geschenke verteilen“, kündigt Trainer Timo Kluger vor der „Tagestour“ an, die seinen 1. FFC Montabaur zur SV Elversberg ins Saarland führt. „Das Ziel wird sein, etwas mitzunehmen“, betont er vor dem Duell beim Tabellenzweiten der Frauen-Regionalliga (Sonntag, 12 Uhr).