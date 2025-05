Das Rechnen haben die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach aufgeben nach dem 1:4 beim FC Urbar im Spitzenspiel. Fünf Punkte Rückstand auf das punktgleiche Führungs-Duo Urbar und SV Diez-Freiendiez (beide 50 Zähler) in drei Spielen aufzuholen, dürfte zu viel sein. Dafür rechnet Urbar aber mit den Holzbacherinnen, denn die haben am Sonntag um 14 Uhr den Spitzenreiter Diez-Freiendiez um Liga-Top-Torjägerin Lisa Kilian (48 Tore) in Tiefenbach zu Gast.

Auch wenn es personell nicht prickelnd aussieht bei den Gastgeberinnen, sagt Trainer Michael Tannhäuser: „Trotzdem wollen wir Diez auf dem Weg zur Meisterschaft ein Bein stellen und die Saison vernünftig zu Ende bringen, auch wenn nach ganz oben nichts mehr drin ist.“ Tannhäuser muss auf Laura Rode, die mit einer Fußverletzung drei Monate ausfallen wird, Lena Kliebe, Jana Haubrich, Sophie Fritzen und Franziska Heich (alle privat verhindert) verzichten. Der Holzbacher Trainer sieht das als Chance für die zweite Reihe.