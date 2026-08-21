DSG Breitenthal will nachlegen Julian Mach setzt wieder auf Jasmin Spencer Sascha Nicolay 21.08.2026, 12:09 Uhr

i DSG-Trainer Julian Mach hat bei der Besetzung des Abwehrchef-Postens einen Volltreffer gelandet. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spannung in der Frauen-Verbandsliga: Nach dem Überraschungssieg gegen Ober-Olm peilt DSG Breitenthal den nächsten Erfolg an. Kann das Team die instabile Abwehr der FSG Wasgau erneut aushebeln?

Den überraschenden Auftaktsieg über den SV Ober-Olm mit einem weiteren Sieg veredeln möchten die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal in ihrer Auswärtspartie am Samstag um 18 Uhr in Hauenstein bei der FSG Wasgau.Die Pfälzerinnen hatten trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung am vorigen Spieltag in Siegelbach in der zweiten Hälfte einen Leistungseinbruch erlitten und gingen am Ende als 3:5-Verlierer vom Platz.







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