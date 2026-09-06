DSG Breitenthal verliert 0:2 Joana Friedrich überzeugt auf der Sechserposition 06.09.2026, 13:45 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Es gibt Niederlagen, auf denen sich aufbauen lässt. Eine solche kassierte die DSG Breitenthal in Kottweiler-Schwanden. Die Einstellung und neue Rollen einzelner Spielerinnen machen Hoffnung.

Gut verkauft hat sich das ersatzgeschwächte Team von Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal bei seiner 0:2 (0:1)-Auswärtsniederlage beim SV Kottweiler-Schwanden. Die DSG-Vorsitzende Tabea Hartmann, die den verhinderten Coach Julian Mach an der Seitenlinie vertrat, musste die Defensive umkrempeln und beorderte Anne Becker-Siegel, die ansonsten im zentralen Mittelfeld ihre Kreise zieht, in eine hintere Position, um der Abwehr mehr Stabilität ...







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