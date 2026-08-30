Joana Friedrich lässt zweimal die DSG-Führung liegen
Da war mehr drin für die DSG Breitenthal, die ihr Heimspiel verlor. Die Partie nahm mit einer Roten Karte ein unrühmliches Ende.
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Zum siebten Mal in Folge gab es für Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal gegen Angstgegner SV Obersülzen keinen Sieg. Im Gegenteil: Die Gäste entführten mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg drei Punkte aus Breitenthal.Dazu hätte es nicht kommen müssen, wenn das Team von DSG-Trainer Julian Mach in der Anfangsphase, in der gut kombiniert und auch gute Möglichkeiten zur Führung herausgespielt wurden, ins Schwarze getroffen hätte.