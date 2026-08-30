Rote Karte für Gästespielerin Joana Friedrich lässt zweimal die DSG-Führung liegen 30.08.2026, 12:30 Uhr

i Hadert mit der unglücklichen Niederlage: Julian Mach, der Trainer der DSG Breitenthal. Joachim Hähn

Da war mehr drin für die DSG Breitenthal, die ihr Heimspiel verlor. Die Partie nahm mit einer Roten Karte ein unrühmliches Ende.

Zum siebten Mal in Folge gab es für Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal gegen Angstgegner SV Obersülzen keinen Sieg. Im Gegenteil: Die Gäste entführten mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg drei Punkte aus Breitenthal.Dazu hätte es nicht kommen müssen, wenn das Team von DSG-Trainer Julian Mach in der Anfangsphase, in der gut kombiniert und auch gute Möglichkeiten zur Führung herausgespielt wurden, ins Schwarze getroffen hätte.







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