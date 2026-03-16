DSG spielt 1:1 in Bellheim Joachim Kohlhaas kann mit dem Punkt locker leben Sascha Nicolay 16.03.2026, 13:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Einen wichtigen Punkt für den Klassenverbleib in er Verbandsliga sicherten sich die Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim 1:1 in Bellheim.

Mit einem hart erkämpften 1:1 beim Tabellenvorletzten Phönix Bellheim bauten die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte aus.Dieser Zähler in der Südpfalz war für die Breitenthalerinnen alles andere als leicht zu erringen, denn die mit dem Rücken zur Wand stehenden Bellheimerinnen präsentierten sich mutig und suchten von Beginn an ihr Heil in der Offensive.







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