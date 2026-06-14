Mit Joker-Glück und Traumtor Issel lässt Montabaurs Rheinlandpokal-Traum platzen René Weiss 14.06.2026, 00:38 Uhr

i Da ist der Pokal: Überschwenglich feierte der TuS Issel in Andernach den Sieg gegen Titelverteidiger 1. FFC Montabaur. Tobias Jenatschek

Nach den Erfolgen 2023 und 2025 musste sich der 1. FFC Montabaur diesmal im Rheinlandpokal-Finale geschlagen geben. Gegen Regionalliga-Konkurrent TuS Issel ging der Titelverteidiger zwar in Führung, gab das Spiel nach der Pause aber aus der Hand.

Vor einem Jahr hatte Timo Kluger, damals noch Co-Trainer des 1. FFC Montabaur, im Anschluss an das Fußball-Rheinlandpokalfinale der Frauen noch Glückwünsche empfangen, diesmal galt für die Westerwälderinnen das Motto: „Man muss auch gönnen können.“ Der FFC hat durch eine 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den TuS Issel die Titelverteidigung zwar verpasst, aber Kluger zeigte sich als fairer Sportsmann, als er aus der Ferne beobachtete, wie der Gegner von ...







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