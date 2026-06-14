Nach den Erfolgen 2023 und 2025 musste sich der 1. FFC Montabaur diesmal im Rheinlandpokal-Finale geschlagen geben. Gegen Regionalliga-Konkurrent TuS Issel ging der Titelverteidiger zwar in Führung, gab das Spiel nach der Pause aber aus der Hand.
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Vor einem Jahr hatte Timo Kluger, damals noch Co-Trainer des 1. FFC Montabaur, im Anschluss an das Fußball-Rheinlandpokalfinale der Frauen noch Glückwünsche empfangen, diesmal galt für die Westerwälderinnen das Motto: „Man muss auch gönnen können.“ Der FFC hat durch eine 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den TuS Issel die Titelverteidigung zwar verpasst, aber Kluger zeigte sich als fairer Sportsmann, als er aus der Ferne beobachtete, wie der Gegner von ...