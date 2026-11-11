Andernach spielt in Ingolstadt Isabelle Hawel erwartet ein „total spannendes Spiel“ Stefan Kieffer 11.11.2026, 14:29 Uhr

i Mia Trombin (am Ball) erobert den Ball im Mittelfeld – am Sonntag in Ingolstadt steht Trombin wieder im Kader der SG 99 Andernach. Norina Tönges

Spannung in der 2. Bundesliga: Andernachs Fußballerinnen wollen nach dem 1:0 gegen Potsdam nun in Ingolstadt nachlegen.

Der schwer erkämpfte, aber hochverdiente 1:0-Sieg in der 2. Bundesliga gegen Potsdam war für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach ein Befreiungsschlag. Einziges Manko: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit alles klarmachen können“, verweist SG-Trainerin Isabelle Hawel auf eine Vielzahl guter Tormöglichkeiten, unter anderem drei Lattenschüsse, dem Narjiss Ahamad im zweiten Durchgang einen vierten folgen ließ.







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