Spannung in der 2. Bundesliga: Andernachs Fußballerinnen wollen nach dem 1:0 gegen Potsdam nun in Ingolstadt nachlegen.
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Der schwer erkämpfte, aber hochverdiente 1:0-Sieg in der 2. Bundesliga gegen Potsdam war für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach ein Befreiungsschlag. Einziges Manko: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit alles klarmachen können“, verweist SG-Trainerin Isabelle Hawel auf eine Vielzahl guter Tormöglichkeiten, unter anderem drei Lattenschüsse, dem Narjiss Ahamad im zweiten Durchgang einen vierten folgen ließ.