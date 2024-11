Simmern In Rengsdorf: Generalprobe für SV Holzbach vor Hit gegen FC Urbar 25.10.2024, 11:32 Uhr

Die Generalprobe vor dem Spitzenspiel am kommenden Sonntag (3. November) gegen den Tabellendritten FC Urbar steigt für den SV Holzbach in Rengsdorf: Der Tabellenführer der Rheinlandliga der Frauen gastiert am Sonntag um 17 Uhr beim Vorletzten SV Rengsdorf. Die Holzbacherinnen haben am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen gegen Issel II (7:0) und Bad Neuenahr II (8:0) die Tabellenführung von Urbar (1:2 beim Zweiten VfL Trier) übernommen.

Bisher hat das SVH-Team alle sieben Partien gewonnen, eine makellose Bilanz. Es wäre eine große Überraschung, wenn in Rengsdorf keine weiteren drei Punkte dazukämen, auch wenn sich die Gastgeberinnen in Dreis-Brück bei der SG Vulkania vor sechs Tagen beim 2:1 den ersten Sieg erkämpften und die Rote Laterne an Issel II weiterreichten.

