Zum letzten Mal steht Markus Schaaf, der langjährige Trainer der Verbandsliga-Fußballerinnen aus Kirn-Sulzbach und Kirn, am Samstag an der Seitenlinie. In einem Spiel, in dem es um Titelehren und Schadensbegrenzung geht.

Tabellarisch geht nichts mehr für die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Sie werden die Verbandsliga-Saison auf Rang 13 beenden und den Gang in die Landesliga antreten müssen. Dennoch werden sie am Samstag (16 Uhr) auf dem Kirn-Sulzbacher Rasen noch einmal alles geben. Zum einen, weil sie sich ordentlich verabschieden wollen aus der Liga und von ihrem scheidenden Trainer Markus Schaaf. Zum anderen, weil sie es dem FSV Mainz 05 II so schwer wie möglich machen möchten.

Den Mainzerinnen fehlt noch ein Pünktchen, um sich die Meisterkrone aufzusetzen. „Für uns geht es in erster Linie um Schadensbegrenzung“, sagt Schaaf. Sein Team soll nicht erneut unter die Räder kommen. Erinnert sei an das Hinspiel, nach einem 0:3 zur Pause wurden die Kirnerinnen in der zweiten Hälfte mit neun weiteren Gegentoren regelrecht überrollt. Der Trainer hofft, in seinem letzten Spiel ein ähnliches Debakel vermeiden zu können, weiß aber auch, wie schwer die Aufgabe für seine Spielerinnen wird.