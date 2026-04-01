Andernach spielt auswärts In Frankfurt erwartet Hawel „extrem schwierige Aufgabe“ Stefan Kieffer 01.04.2026, 16:03 Uhr

i Carolin Schraa (blaues Trikot) und ihre Mitspielerinnen bemühten sich gegen den SV Meppen (links Nina Rolfes), aber die Andernacherinnen waren beim 0:4 chancenlos. In Frankfurt sollen nun wieder Punkte her. Norina Tönges

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach wollen in der 2. Bundesliga den Klassenverbleib in den nächsten Spielen endgültig festzurren. Trotz Negativserie hoffen sie auf Erfolge gegen direkte Konkurrenten.

Nach fünf Spielen ohne Sieg beginnt für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am Ostersonntag mit dem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der Frankfurter Eintracht (So., 14 Uhr) die Crunchtime in der 2. Bundesliga. Trotz der Negativserie verfügen die Bäckermädchen fünf Spieltage vor Saisonende mit 27 Punkten noch immer über ein Sechs-Punkte-Polster zum ersten Abstiegsrang und haben nach dem Tabellen-14.







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