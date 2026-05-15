In der 2. Frauen-Bundesliga steht der letzte Spieltag bevor. Während die Andernacher Bäckermädchen um Platz sechs kämpfen, sind Auf- und Abstieg fast entschieden.
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Die Spannung am letzten Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga hält sich in Grenzen, die Entscheidungen in der Auf- und Abstiegsfrage sind so gut wie gefallen. Ernsthaft rechnet keiner damit, dass der SC Sand im Heimderby gegen den Neu-Bundesligisten VfB Stuttgart den 16-Tore-Rückstand auf den FSV Mainz 05, der beim Absteiger VfR Warbeyen nur gewinnen muss, aufholen kann.