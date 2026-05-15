Letztes Heimspiel für die SG In der Sommerpause geht es nach Mallorca Stefan Kieffer 15.05.2026, 12:42 Uhr

i Emotional verlief der Abschied von fünf verdienten Spielerinnen der Andernacher Bäckermädchen nach dem 1:1 gegen Sand. (Von links) Sarah Krumscheid, Sarah Klyta, Lisa Kossmann, Maren Weingarz und Besarta Hisenaj werden in der kommenden Saison nicht mehr für die SG 99 in der zweiten Liga auflaufen. Norina Toenges. Norina Tönges/SG 99 Andernach

In der 2. Frauen-Bundesliga steht der letzte Spieltag bevor. Während die Andernacher Bäckermädchen um Platz sechs kämpfen, sind Auf- und Abstieg fast entschieden.

Die Spannung am letzten Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga hält sich in Grenzen, die Entscheidungen in der Auf- und Abstiegsfrage sind so gut wie gefallen. Ernsthaft rechnet keiner damit, dass der SC Sand im Heimderby gegen den Neu-Bundesligisten VfB Stuttgart den 16-Tore-Rückstand auf den FSV Mainz 05, der beim Absteiger VfR Warbeyen nur gewinnen muss, aufholen kann.







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