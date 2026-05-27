Motivierte Kirnerinnen Im Pokalfinale wartet der 1. FC Kaiserslautern Tina Paare 27.05.2026, 21:53 Uhr

i Im Pokal-Halbfinale hatten die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und ihre Trainer allen Grund zum Jubeln. Mit einem 9:2-Erfolg machten sie den Finaleinzug perfekt. Svenja Hübner

Zum zweiten Mal nach 2024 stehen die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach im Pokalfinale. Und sie würden den Pott gerne wieder mit nach Hause nehmen. Das gilt aber auch für den Gegner – kein Geringerer als Vorjahressieger 1. FC Kaiserslautern.

Die Vorfreude auf Samstag ist riesig bei den Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. In einem Pokalfinale zu stehen, ist etwas Besonderes und die Aussicht, den Pott zu gewinnen, verlockend. Doch vor dem Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern, das um 17 Uhr in Kreimbach-Kaulbach angepfiffen wird, hat Trainer Lukas Stilz auch eine gewisse Nervosität bei seinen Spielerinnen festgestellt: „Bei aller Freude haben die Mädels Respekt vor dem Gegner.







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