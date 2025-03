Im Hinspiel gab es ein Dutzend

Einen Aufstiegsanwärter hat die DSG Breitenthal zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte am Samstag zu Gast. Der TuS Wörrstadt kommt.

Am Samstag, um 18 Uhr, starten die Fußballerinnen der DSG Breitenthal nach der Winterpause mit einem Heimspiel gegen den TuS Wörrstadt in die zweite Saisonhälfte der Verbandsliga. Die Gäste konnten bereits 34 Punkte einfahren und belegen derzeit den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellenersten FSV Mainz 05 II. Eigentlich sind die Wörrstädterinnen sogar die gefühlten Spuitzenreiterinnen, weil sie eine Partie weniger absolviert haben als das Team aus der Landeshauptstadt.

Die DSG konnte sich im vergangenen Kalederjahr gerade so von den Abstiegsplätzen entfernt halten. Die Breitenthalerinnen belegen mit zwölf Punkten momentan Platz zehn. Im Hinspiel musste das Team von Trainer Julian Mach eine deutliche 0:12-Niederlage in Wörrstadt einstecken. Die DSG steht also vor einer sehr schweren Aufgabe, zumal der Kader am Samstag auch nicht komplett sein wird. Das einzige Testspiel in der Vorbereitung gewann die DSG klar – 12:0 beim VfL Weierbach.