Die Bilanz ist mit zwei Siegen gegen den FC Urbar positiv für den 1. FFC Montabaur. Allerdings trafen beide Teams bislang nur im Pokal aufeinander. Jetzt steht in Eschelbach der erste Vergleich in der Regionalliga an.

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit Siegen gegen Siegelbach in den Play-offs zum DFB-Pokal und in Ober-Olm am ersten Spieltag der Regionalliga Südwest mussten sich die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur zuletzt zwei starken Gegnern geschlagen geben. Dem 0:2 gegen Titelaspirant Saarbrücken folgte ein unglückliches 1:2 in Bad Neuenahr. Jetzt gilt es für die Mannschaft von Trainer Timo Kluger, den Trend wieder umzukehren. Die Voraussetzungen scheinen gut zu sein, auch weil der Gegner neu ist in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

„In der Chancenauswertung sollten wir besser arbeiten.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Mit vier Punkten Vorsprung entschied der FC Urbar in der Saison 2024/25 die Meisterschaft in der Rheinlandliga für sich und kommt nun zum Derby nach Eschelbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Bislang haben sich die Wege beider Teams nur im Rheinlandpokal gekreuzt, wo der FFC einmal mit 5:0 und einmal mit 3:0 die Oberhand behielt. Jetzt geht es zum ersten Mal um Punkte, von denen beide Seiten aktuell drei auf dem Konto haben.

Er freue sich „auf ein echtes Derby“, sagt Montabaurs Trainer. „Gerade mal 20 Kilometer trennen die beiden Vereine.“ Zum Aufstieg könne man Urbar nur gratulieren, betont Kluger: „Hier wurde super Arbeit betrieben.“ Trotzdem lässt er keinen Zweifel daran aufkommen, dass sein Team bei aller guter Nachbarschaft die drei Punkte unbedingt in Eschelbach behalten will. Allerdings müsse sich sein Team im Vergleich zu den jüngsten Auftritten steigern. „In der Chancenauswertung sollten wir besser arbeiten“, sagt der FFC-Trainer, für den trotz angespannter personeller Lage vor allem in Bad Neuenahr mehr drin war.

Personelle Lage entspannt sich

Sein Team hatte nicht nur zur Pause mit 1:0 geführt, sondern weitere gute Gelegenheiten, um den Vorsprung auszubauen. „Optimistisch stimmt uns die personelle Situation fürs Wochenende“, gibt sich FFC-Coach Kluger zuversichtlich. „Die Kranken sollten alle wieder gesund sein, sodass wir aus dem Vollen schöpfen können.“