Titelverteidiger FFC siegt 9:0 Hundsangen scheitert nur knapp, Freirachdorf ist weiter Marco Rosbach 01.12.2025, 11:28 Uhr

i Da staunten die Spielerinnen der SG Andernach II: Marie Rudersdorf (rotes Trikot) und ihr SV Hundsangen zeigten keine Scheu vor dem großen Namen und mussten sich erst nach Verlängerung geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Während der 1. FFC Montabaur als Titelverteidiger die Muskeln spielen ließ, ging es im Rheinlandpokal-Achtelfinale bei den anderen Westerwälder Mannschaften spannend zu. Hundsangen schnupperte an der Sensation, Freirachdorf gelang die Überraschung.

Vier Mannschaften aus dem Fußballkreis Westerwald/Wied standen am Sonntag im Achtelfinale des Frauen-Rheinlandpokals auf dem Platz, zwei haben den Sprung in die Runde der letzten Acht geschafft. Erst im kommenden Jahr geht es zwischen der FSG St. Katharinen und dem SV Niederemmel um das letzte Viertelfinalticket (So.







Artikel teilen

Artikel teilen