Schwere Fußverletzung Holzbachs Partie bei Andernach III wird abgebrochen 02.11.2025, 19:47 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach einer schweren Verletzung einer Holzbacher Spielerin wurde die Partie des SV in der Frauen-Rheinlandliga abgebrochen.

In der Frauen-Rheinlandliga ist die Partie des SV Holzbach bei der SG 99 Andernach III beim Stand von 1:0 für die Fußballerinnen vom Hunsrück abgebrochen worden. Grund war die schwere Fußverletzung von Fabienne Rösel.Es war ein Schockmoment fünf Minuten vor der Pause, als sich Rösel nach einem Zweikampf, in den zwei Andernacher Spielerinnen verwickelt waren, verletzte.







