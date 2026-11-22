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Schwacher SVH verliert 1:4: Holzbachs lange Ungeschlagen-Serie reißt in Freiendiez
21:31 Uhr
Roxheimer gewinnen Topspiel
Richter freut sich über „verdiente Tabellenführung“
21:29 Uhr
Schwacher SVH verliert 1:4
Holzbachs lange Ungeschlagen-Serie reißt in Freiendiez
21:29 Uhr
Abbruch im Weiherstadion
Nebel bremst Weitersburg und Liebshausen aus
21:18 Uhr
SG Hochstetten wieder vorne
Oberhausener Reserve kassiert bittere 1:13-Abreibung
21:07 Uhr
B-Klasse Birkenfeld 2
Gesundheitliche Gründe: Schiri fällt in der Pause aus
21:03 Uhr
Packendes Spiel der SGK
Der Kirner Siegjubel verstummt nach einem Foulpfiff
20:58 Uhr
TuS mit verdientem Heimsieg
Niederroßbach macht es Asbach beim 0:3 zu einfach
20:48 Uhr
Unnertal gewinnt Kellerduell
BSV-Torwart verletzt sich schwer: Spiel abgebrochen
20:46 Uhr
Dreierpack von Tim Niemczyk
Metternich dreht gegen Güls ein 0:2 in ein 3:2
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