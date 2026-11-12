Der SV Holzbach will zumindest für zwei Nächte den TuS Fortuna Saarburg an der Spitze der Frauen-Rheinlandliga überholen. Die Chancen daheim gegen Morbach stehen gut dafür, auch wenn eventuell ein Quartett ersetzt werden muss.
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Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach können am Freitagabend (19.30 Uhr) mit einem Heimsieg auf dem Simmerner Kunstrasen am Schulzentrum gegen die FV Morbach die Tabellenspitze übernehmen. Allerdings dürfte das im Falle des Falles nur für zwei Nächte so sein, denn Konkurrent und Spitzenreiter TuS Fortuna Saarburg – zwei Punkte und ein Spiel mehr als der SVH – ist am Sonntag beim Schlusslicht SV Dörbach ebenso klarer Favorit wie der ...