SVH am Freitag gegen Morbach Holzbachs großes Ziel: Zwei Nächte lang Tabellenführer Mirko Bernd 12.11.2026, 13:59 Uhr

i Anna Kiefer wird am Freitagabend das Tor beim SV Holzbach gegen Morbach hüten, da Axinia Thiemann verhindert ist. B&P Schmitt. Karl-Friedrich Schmitt

Der SV Holzbach will zumindest für zwei Nächte den TuS Fortuna Saarburg an der Spitze der Frauen-Rheinlandliga überholen. Die Chancen daheim gegen Morbach stehen gut dafür, auch wenn eventuell ein Quartett ersetzt werden muss.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach können am Freitagabend (19.30 Uhr) mit einem Heimsieg auf dem Simmerner Kunstrasen am Schulzentrum gegen die FV Morbach die Tabellenspitze übernehmen. Allerdings dürfte das im Falle des Falles nur für zwei Nächte so sein, denn Konkurrent und Spitzenreiter TuS Fortuna Saarburg – zwei Punkte und ein Spiel mehr als der SVH – ist am Sonntag beim Schlusslicht SV Dörbach ebenso klarer Favorit wie der ...







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