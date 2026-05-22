Absage stößt bitter auf Holzbachs Gegner Neuenahr II kommt zum Abschluss nicht Mirko Bernd 22.05.2026, 12:41 Uhr

i Die Partie in Diez mit Charlotte Wuth (rechts) war die letzte offizielle für Holzbachs Spielführerin Lena Kliebe, die am Sonntag verabschiedet wird. Allerdings nicht im Spiel gegen Bad Neuenahr II, denn die Gäste haben abgesagt wegen Personalmangels. Andreas Hergenhahn

Das letzte Saisonspiel wird Frauen-Rheinlandligist SV Holzbach auf jeden Fall gewinnen. Weil der Gegner nicht kommt. Der SC 13 Bad Neuenahr hat die Partie am Sonntag abgesagt, was den Gastgebern schon etwas bitter aufstößt.

Es war alles geplant bei den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach: Im letzten Saisonspiel daheim gegen den SC 13 Bad Neuenahr II sollte der Abschied von drei Spielerinnen gefeiert werden, am liebsten mit einem Sieg des Tabellenzweiten gegen den Achten.







Artikel teilen

Artikel teilen