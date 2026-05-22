Das letzte Saisonspiel wird Frauen-Rheinlandligist SV Holzbach auf jeden Fall gewinnen. Weil der Gegner nicht kommt. Der SC 13 Bad Neuenahr hat die Partie am Sonntag abgesagt, was den Gastgebern schon etwas bitter aufstößt.
Lesezeit 1 Minute
Es war alles geplant bei den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach: Im letzten Saisonspiel daheim gegen den SC 13 Bad Neuenahr II sollte der Abschied von drei Spielerinnen gefeiert werden, am liebsten mit einem Sieg des Tabellenzweiten gegen den Achten.