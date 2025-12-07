Pokal-Aus beim 0:2 gegen Issel Holzbacherinnen sind lange viel zu harmlos Michael Bongard 07.12.2025, 09:39 Uhr

i Die Holzbacher Abwehr um Hannah Wust (links) und Sophie Fritzen verrichtete einen guten Job gegen den Regionalligisten TuS Issel, zwei Gegentore musste man dennoch schlucken. Der Rheinlandliga-Tabellenzweite Holzbach unterlag in Simmern im Rheinlandpokal-Achtelfinale den Isselerinnen mit 0:2. B&P Schmitt

Keine Überraschung auf dem Simmerner Kunstrasen: Regionalligist TuS Issel gewann beim Rheinlandligisten SV Holzbach mit 2:0 und zog ins Viertelfinale im Rheinlandpokal der Frauen ein.

Die Fußballerinnen des SV Holzbach sind aus dem Rheinlandpokal ausgeschieden: Im Achtelfinale unterlag der Tabellenzweite der Rheinlandliga dem TuS Issel mit 0:2 (0:1). Vor 80 Zuschauern auf dem Simmerner Kunstrasen gewann der Tabellenachte der Regionalliga Südwest von der Mosel letztlich ungefährdet.







