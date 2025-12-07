Holzbacherinnen sind lange viel zu harmlos

Keine Überraschung auf dem Simmerner Kunstrasen: Regionalligist TuS Issel gewann beim Rheinlandligisten SV Holzbach mit 2:0 und zog ins Viertelfinale im Rheinlandpokal der Frauen ein.
Lesezeit 2 Minuten
Die Fußballerinnen des SV Holzbach sind aus dem Rheinlandpokal ausgeschieden: Im Achtelfinale unterlag der Tabellenzweite der Rheinlandliga dem TuS Issel mit 0:2 (0:1). Vor 80 Zuschauern auf dem Simmerner Kunstrasen gewann der Tabellenachte der Regionalliga Südwest von der Mosel letztlich ungefährdet.