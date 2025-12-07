Pokal-Aus beim 0:2 gegen Issel
Holzbacherinnen sind lange viel zu harmlos
Die Holzbacher Abwehr um Hannah Wust (links) und Sophie Fritzen verrichtete einen guten Job gegen den Regionalligisten TuS Issel, zwei Gegentore musste man dennoch schlucken. Der Rheinlandliga-Tabellenzweite Holzbach unterlag in Simmern im Rheinlandpokal-Achtelfinale den Isselerinnen mit 0:2.
Keine Überraschung auf dem Simmerner Kunstrasen: Regionalligist TuS Issel gewann beim Rheinlandligisten SV Holzbach mit 2:0 und zog ins Viertelfinale im Rheinlandpokal der Frauen ein.

Die Fußballerinnen des SV Holzbach sind aus dem Rheinlandpokal ausgeschieden: Im Achtelfinale unterlag der Tabellenzweite der Rheinlandliga dem TuS Issel mit 0:2 (0:1). Vor 80 Zuschauern auf dem Simmerner Kunstrasen gewann der Tabellenachte der Regionalliga Südwest von der Mosel letztlich ungefährdet.

