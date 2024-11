In Spiel zwei fehlen Körner Holzbacherinnen siegen 3:1 und verlieren 1:3 10.11.2024, 20:29 Uhr

i Symbolbild dpa

Zwei Spiele in drei Tagen war eines zu viel für die Holzbacher Fußballerinnen. Nach einem 3:1 am Freitag gab es ein 1:3 am Sonntag in der Rheinlandliga.

Die zweite Doppelschicht in dieser Saison endete nicht wie die erste für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach. Vor rund drei Wochen gab es ein 7:0 und ein 8:0. Dieses Mal waren die Gegner stärker und so hieß es am Freitag zwar noch 3:1 (1:0) beim Dritten VfL Trier, am Sonntag aber dann 1:3 (0:0) beim Vierten SV Diez-Freiendiez.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen