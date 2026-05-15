Rheinlandliga-Endspurt für SVH Holzbacherinnen reisen ohne Groll zum „Serrig-Absager“ Mirko Bernd 15.05.2026, 12:26 Uhr

i Zweimal müssen die Holzbacherinnen noch ihr Tor verteidigen und versuchen, ins gegenerische zu treffen in dieser Saison, die sie ziemlich sicher als Zweiter der Rheinlandliga beenden werden. Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

Für den SV Holzbach wird die Saison auf dem zweiten Platz der Frauen-Rheinlandliga enden, wenn die letzten beiden Spieltage so verlaufen wie geplant. Zum ersten Rang wird es wohl nicht mehr reichen bei vier Zählern Rückstand.

Zwei Spiele stehen für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach noch an, am Sonntag um 14.30 Uhr beim SV Diez-Freiendiez und zum Abschluss am 24. Mai daheim gegen den SC 13 Bad Neuenahr II. Sollte alles normal verlaufen, wird der SVH die Runde dann als Zweiter hinter dem Spitzenreiter FSG Serrig (vier Punkte Vorsprung) beenden.







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