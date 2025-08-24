Was klar aussieht, war gar nicht so klar. Zumindest in weiten Teilen der Partie im Rheinlandpokal der Frauen. Am Ende setzte sich aber Rheinlandligist SV Holzbach mit 8:1 klar bei der SG Sohren durch.

. 8:1 hört sich deutlich an. Aber das war es zumindest in dieser Deutlichkeit lange Zeit nicht beim Fußball-Rheinlandpokal-Spiel der beiden besten Hunsrücker Frauenteams. Bezirksligist SG Sohren musste sich dem Rheinlandligisten SV Holzbach am Ende klar geschlagen geben. Für die Gastgeber war dabei eine Szene ausschlaggebend. Die zum 4:1 für die Gäste.

Sohrens Trainer Niklas Bongard haderte sehr mit den Geschehnissen der 65. Minute. Lia Stier soll bei einer Grätsche im Strafraum Hand gespielt haben beim Hinfallen, es gab Elfmeter für Holzbach. Und aufgrund der verschiedenen Ansichten über den Strafstoß in der Folge Gelb-Rot für Stier, die wegen des Handspiels Gelb gesehen hatte. „In Unterzahl war es dann schwierig, noch was entgegenzusetzen“, sagte Bongard, der den Strafstoß nicht gerechtfertigt sah.

i Schiedsrichterin Nicole Justen zückte beim Stand von 1:3 Gelb-Rot für Sohrens Lia Stier (nicht im Bild). Sohren unterlag am Ende Holzbach mit 1:8. B&P Schmitt

Wahrscheinlich hätte Sohren, das vor rund zwei Wochen ein Testspiel 0:7 verloren hatte gegen Holzbach, auch das 1:3 nicht mehr aufgeholt, aber ein 1:8 wäre es wohl beileibe nicht geworden. Zumal es von Beginn an recht ausgeglichen war. „In den ersten 20 Minuten war es 50:50“, fand Bongard und Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser stimmte ihm zu: „Bis zum 1:0 war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, Sohren hat es gut gemacht und viel investiert.“ Dieses 1:0 fiel nach 21 Minuten durch Emma Michel, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Anna Sauer zum 2:0-Halbzeitstand.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff markierte Fabienne Rösel das 3:0, in der 56. Minute war dann Sohren an der Reihe, Samatha Weidlich durfte das 1:3 bejubeln. Danach folgte der für Bongard „Knackpunkt“ der Partie, der das Ergebnis am Ende in die Höhe schnellen ließ. Lena Kliebe verwandelte besagten Handelfmeter (65.), danach netzten noch Stella Adam (74.), Rösel zum zweiten (87.), der ehemaligen Jugend-Nationalspielerin Theresa Brück (Sohrens Top-Neuzugang) unterlief dann ein Eigentor, bevor Jana Haubrich in Nachspielzeit zum 8:1-Endstand traf (90.+1).

„Nach dem Platzverweis war es eine klare Sache.“

Michael Tannhäuser, Trainer SV Holzbach

Tannhäuser resümierte: „Sohren hat immer Nadelstiche gesetzt, zum Gegentor haben wir sie durch einen krassen Fehler im Spielaufbau eingeladen. Nach dem Platzverweis war es eine klare Sache.“ Bongard sagte: „Ohne die Gelb-Rote Karte machen wir hier ein richtig gutes Spiel. In vielen Szenen hat man keinen Klassenunterschied gesehen, die Mädels haben alles gegeben, aber es ist halt schon deprimierend, wenn dann so eine Entscheidung das Ergebnis irgendwie mitgestaltet.“ Holzbach konnte es recht egal sein, der höchstklassige Hunsrück-Klub steht in Runde zwei.

Sohren: Hartmann – Brück, Kirst, Fink, Müller, Weidlich, Kempf (62. Adams), Stier, Wilbert (76. Heinzen), Schuch (46. Zimmer), Budinger.

Holzbach: Thiemann – Fritzen (80. Schneider), Wust (73. Göhl), Sauer, Rössel, Adam, Kliebe, Haubrich Tannhäuser (62. Thielen), Michel (46. Rösel), Röhrig. (73. Kemmer)