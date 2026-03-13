SVH beim Drittletzten Dörbach Holzbach will Serrig auf den Fersen bleiben Mirko Bernd 13.03.2026, 09:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Auch wenn der SV Holzbach auf fünf Spielerinnen verzichten muss, sollte ein Sieg beim SV Dörbach in der Frauen-Rheinlandliga möglich sein. Ansonsten dürfte der Spitzenreiter Serrig langsam aber sicher enteilen.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach wollen nach dem 3:3 zu Hause gegen den SV Rengsdorf wieder in die Erfolgsspur zurück. Beim Tabellendrittletzten SV Dörbach sollte das für den Zweiten möglich sein am Sonntag ab 15 Uhr. Und notwendig, wenn die Holzbacherinnen um Trainer Michael Tannhäuser weiter um die Meisterschaft mitspielen wollen.







