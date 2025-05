Holzbach will in Rübenach Platz vier festigen

In den letzten beiden Saisonspielen werden beim SV Holzbach auch einige Spielerinnen beginnen, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten. Beim Rheinlandliga-Gastspiel in Rübenach wird auf jeden Fall ein Trio aus der „zweiten Reihe“ beginnen.

Zwei Spiele stehen noch an für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach, dann werden sie die Saison voraussichtlich auf dem jetzigen vierten Platz beenden. Spiel eins von zwei führt den SV am Sonntag (16 Uhr) zum Sechsten FV Rübenach.

„Gegen Rübenach ist immer ein bisschen Rivalität da, von daher bin zuversichtlich, dass wir noch mal eine gute Leistung bringen“, sagt Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser. So wie am Sonntag beim 0:0 gegen Spitzenreiter Diez-Freiendiez, der nun zwei Punkte hinter dem FC Urbar liegt. Holzbach hat 46 Punkte, sechs mehr als der Fünfte VfL Trier und drei weniger als der Vierte Bitburg, der allerdings zwei machbare Aufgaben hat. Für Holzbach steht nach Rübenach das Heimspiel gegen Trier an. In beiden Partien werden Spielerinnen zum Einsatz kommen, die bislang öfter in der zweiten Reihe standen: Gegen Rübenach wird Anna Kiefer im Tor stehen, Laura Göhl und Clara Gemünden werden ebenfalls beginnen. Fehlen wird wohl nur die verletzte Laura Rode.