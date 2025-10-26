Die Rheinlandliga-Kickerinnen des SV Holzbach haben ihre Spitzenposition im Spiel gegen den Vierten FC Bitburg verteidigt. Das 5:3 war aus Sicht der Gastgeber klarer, als es aussieht.
Acht Tore, fünf für die Gastgeberinnen, drei für die Gäste: Es sieht nach einem wilden Spiel aus zwischen den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach und denen des FC Bitburg. Das war das Holzbacher 5:3 (2:1) auch, aber eben nur in Teilen.„Man kann schon sagen, dass es ein wildes Spiel war“, sagte Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser, „aber wir haben es auf jeden Fall verdient gewonnen.