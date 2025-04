Holzbach verliert Spitzenspiel in Bitburg mit 1:3

Die Spitze in der Frauen-Rheinlandliga rückt zusammen. Und das auch, weil der SV Holzbach verdient mit 1:3 in Bitburg verlor.

Michael Tannhäuser, der Trainer der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach, hatte sich auf ein Spitzenspiel gegen einen guten Gegner gefreut. Der hieß FC Bitburg – und stellte sich als ebensolcher heraus. Der FCB siegte 3:1 (2:0) und ist bei einem Spiel mehr bis auf einen Punkt an den Tabellendritten herangerückt. Im zweiten Hit schlug der Zweite Urbar den Ersten Diez mit 3:0. Diez hat weiter drei Punkte Vorsprung auf Holzbach, Urbar ist punktgleich mit dem SVH.

„Es war eine verdiente Niederlage, auch wenn wir gut reingekommen sind“, fand Tannhäuser. Nach zwei Minuten hätte Anna Sauer die Gäste in Führung bringen können, schoss aber drüber. So ging Bitburg durch Dominique Neu in Front (10.), der FCB verschoss dann einen Handelfmeter, der laut Tannhäuser aber keiner war (30.). Mit dem Pausenpfiff gelang Anna Zeimmes für Bitburg das 2:0 (45.), Annika Mohn erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (48.). Für Holzbach reichte es nur noch zum 1:3 von Luisa Rössel (64.).