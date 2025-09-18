Einige kommen zurück, andere fehlen: Vor dem Gastspiel des SV Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga bei der SG Vulkania Waldkönigen, kann SVH-Coach Michael Tannhäuser noch keine Entwarnung geben.
Besserung ja, komplette Entwarnung nein: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach müssen nicht mehr wie am Sonntag beim 5:2 gegen den SV Dörbach auf eine komplette Elf verzichten, aber der komplette Kader ist es noch längst nicht vor der Auswärtspartie in Dreis-Brück am Sonntag um 15.