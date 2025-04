Es war die erwartet klare Angelegenheit, die noch klarer hätte ausfallen müssen: Mit 6:0 (2:0) gewannen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach beim Schlusslicht TuS Issel II auf dem Kunstrasen in Schweich und rückten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Der Rückstand auf Tabellenführer SV Diez-Freiendiez (3:1 gegen Rengsdorf) beträgt weiter drei Punkte – bei einem Spiel weniger.

Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser war zwar mit den sechs Toren recht zufrieden, aber er sagte: „Eigentlich spiegeln die den Spielverlauf nicht wider, wir hätten viel höher gewinnen müssen.“ So dauerte es bis zur 36. Minute, als Holzbach durch Kim Tannhäuser mit 1:0 in Führung ging. Zwei Minuten später rappelte es erneut, Laura Rode stellten den Halbzeitstand her. Im zweiten Abschnitt war es wieder ein Doppelschlag, mit der SVH auf 4:0 erhöhte, Lisa Kahlstadt und Hannah Wust (55., 57.) trafen, das 5:0 ging aufs Konto von Fabienne Rösel (69.), den Schlusspunkt setzte Jana Haubrich.