Serrig feiert Meisterschaft Holzbach siegt mit 2:1 in Freiendiez und ist Zweiter Mirko Bernd 17.05.2026, 19:11 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Holzbach wird die Saison in der Frauen-Rheinlandliga als Zweiter abschließen, das steht nach dem vorletzten Spieltag fest. Denn der SV gewann zwar seine Partie, aber auch der Erste FSG feierte einen Sieg – und damit die Meisterschaft.

Die Rheinlandliga-Fußballerinenn des SV Holzbach haben mit dem 2:1 (2:0) beim Tabellenvierten SV Diez-Freiendiez ihre ungeschlagene Serie nach der Winterpause fortgesetzt und ihren zweiten Rang hinter Spitzenreiter FSG Serrig untermauert. Der Tabellenführer steigt nach dem 5:0 beim SV Rengsdorf in die Regionalliga auf, 55 Punkte hat die FSG, Holzbach steht bei 51 – und es steht nur noch eine Partie aus.







Artikel teilen

Artikel teilen