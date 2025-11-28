SVH wiederholt bei SG-Dritten Holzbach reist zur zweiten Auflage nach Andernach Mirko Bernd 28.11.2025, 14:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Für Rheinlandligist SV Holzbach geht es am Sonntag zur SG 99 Andernach III. Dort waren die Hunsrückerinnen Anfang November schon einmal zu Gast, die Partie damals wurde aber abgebrochen.

Zweiter Anlauf für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach: Das am 2. November nach der schweren Fußverletzung von Holzbachs Fabienne Rösel fünf Minuten vor der Pause abgebrochene Spiel bei der SG 99 Andernach III wird am Sonntag wiederholt. Allerdings schon um 14 Uhr statt wie ursprünglich angedacht um 15.







