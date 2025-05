Erst beim Zweiten, dann gegen den Ersten: Für den SV Holzbach entscheidet sich in den nächsten beiden Spiele, ob er noch um den Titel in der Frauen-Rheinlandliga mitspielen kann.

Erstes Endspiel, so nennt es Michael Tannhäuser, Trainer der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach. Für seine Elf, die als Vierter in den Schlussspurt geht, steht am Sonntag (15 Uhr) die Partie beim Zweiten FC Urbar an. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison.

„Das Hinspiel haben wir verdient 1:4 verloren, im Rheinlandpokal waren wir besser und haben unglücklich 0:1 verloren“, blickt Tannhäuser auf die beiden Spiele zurück. Im dritten Duell würde er den FCU natürlich gerne bezwingen, weiß aber, dass gerade die Offensive um die aus Emmelshausen stammende Franziska Becker und Chiara Eckloff ein Faustpfand ist bei Urbar. „Sie haben 43 Tore zusammen gemacht“, sagt Tannhäuser, „sie müssen wir auf jeden Fall bisschen aus dem Spiel nehmen.“ Holzbach hat aber fast alle Spielerinnen an Bord. Zwei Punkte beträgt der Rückstand des SVH auf Urbar – und auf Tabellenführer Diez-Freiendiez, den Gegner im zweiten Endspiel in Tiefenbach am 25. Mai.