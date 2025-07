Die Holzbacher Fußballerinnen sind seit Jahren die Adresse im Hunsrück-Fußball. In der anstehenden Saison wollen sie in der Rheinlandliga wieder ganz vorne mitspielen: ein Platz unter den ersten Drei wird angepeilt.

Ähnlicher Kader, ähnliche Ziele: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach wollen in der kommenden Saison wieder in der Spitze ihrer Klasse mitmischen, einen Tabellenplatz unter den Top Drei haben die Verantwortlichen der Holzbacher um Trainer Michael Tannhäuser ausgerufen. Veränderungen gibt es eher um den Coach, der in seine dritte Saison beim besten Hunsrücker Frauenteam seit Jahren geht, herum.

So wird künftig Stella Adam als spielende Co-Trainerin fungieren und Dirk Jakobs hat die Aufgabe als Torwarttrainer von Jochen Conrad übernommen, der die Holzbacher Torhüterinnen lange Jahre angeleitet hatte. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dadurch neue Impulse setzen können“, sagt Tannhäuser, der zum Beispiel Adam auch viele Aufgaben neben dem Platz anvertraut: „Wir teilen uns innerhalb der Einheiten auf, auch die Aufstellung werde ich mit ihr besprechen.“

Thielen und Mattes kommen, Diop zum 1. FC Kaiserslautern

Diese Aufstellung dürfte in großen Teilen so aussehen, wie sie in der vergangenen Saison ausgesehen hat, als Holzbach mit 49 Punkten Vierter wurde. Aufgestiegen in die Regionalliga ist der FC Urbar. Zweiter wurde der SV Diez-Freiendiez, Dritter der FC Bitburg. Mit diesen beiden dürfte der SV um die vorderen Plätze streiten, eventuell stößt der VfL Trier mit dazu. „Wir wollen auf jeden Fall so lange wie möglich vorne mitspielen und besser als Platz vier abschließen“, sagt Tannhäuser.

i In der Vorbereitung feierte Holzbach auf dem Sportfest in Lingerhahn einen 4:1-Sieg, hier setzt sich Stella Adam, die kommende Saison spielende Co-Trainerin sein wird, gegen ihre Gegenspielerin energisch durch. Christian Kiefer. #ckpicture

Zurück zur Aufstellung: Hier hat der Holzbacher Coach zwei Optionen mehr, vom Liga-Rivalen FV Rübenach (erster Gegner am 31. August in Holzbach) kam Außenverteidigerin Lorena Thielen zum SVH, von der DSG Breitenthal Celina Mattes. „Mit ihnen haben wir uns ganz gut verstärkt“, findet Tannhäuser, der den Abgang von Dorothea Diop verkraften muss, die es aus beruflichen Gründen in die Pfalz zog und die sich dem 1. FC Kaiserslautern anschloss. Beim Männer-Zweitligisten soll der Frauenfußball Stück für Stück auf ein höheres Niveau gehoben werden, im Moment heißt die Klasse Landesliga Mitte. „Mit Thea verlieren wir eine erfahrene Abwehrspielerin“, weiß Tannhäuser, der zudem nicht absehen kann, wann die beiden am Kreuzband verletzten Jana Olbermann und Alina Kuhn zurückkehren. Bei Olbermann könnte das nach der Winterpause etwas werden, bei Kuhn diese Runde wohl nicht mehr. Zudem hat Clara Gemünden ihre Karriere beendet.

Kader SV Holzbach

Zugänge: Celina Mattes (DSG Breitenthal), Lorena Thielen (FV Rübenach).

Abgänge: Dorothea Diop (1. FC Kaiserslautern), Clara Gemünden (Karriereende).

Kader, Tor: Anna Kiefer, Christina Porth, Axinia Thiemann.

Abwehr: Stella Adam, Sophie Fritzen, Laura Göhl, Franziska Heich, Helen Röhrig, Lena Schneider, Lorena Thielen, Hannah Wust.

Mittelfeld: Jana Haubrich Lena Kliebe, Celina Mattes, Jana Olbermann, Fabienne Rösel, Luisa Rössel.

Angriff: Denise Bremm, Fabienne Kahlstadt, Julia Kemmer, Emma Michel, Laura Rode, Anna Sauer, Kim Tannhäuser, Ida Wendling.

Trainer: Michael Tannhäuser, Stella Adam (spielende Co-Trainerin), Dirk Jakobs (Torwarttrainer).

Saisonziel: Platz 1 bis 3.

Favoriten: SV Diez-Freiendiez, FC Bitburg.