Der SV Holzbach blickt auf eine gute Vorbereitung zurück. Ob die Rheinlandliga-Fußballerinnen die Form auch mit in die Runde nehmen können, wird sich beim Start gegen den FV Rübenach zeigen.

Der Auftakt ist der gleiche wie in der vergangenen Saison für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach, aber die Voraussetzungen scheinen andere vor dem Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr) in Holzbach gegen den FV Rübenach.

Denn zum einen liegt hinter den Gastgebern eine starke Vorbereitung, wie Trainer Michael Tannhäuser findet: „Die Vorbereitung war äußerst positiv, nicht nur von den Ergebnissen her, auch die Leistungen haben gestimmt. Und dadurch ist natürlich auch die Stimmung sehr gut.“ Das erste Pflichtspiel war bekanntlich das Hunsrück-Duell im Rheinlandpokal beim Bezirksliga-Aufsteiger SG Sohren, das Holzbach am Ende mit 8:1 deutlich für sich entschied. Aber auch die restlichen Resultate waren gut mit dem 4:1 gegen Wörrstadt, dem 6:0 in Kirn-Sulzbach, dem 6:0 in Ingelheim, dem 7:0 in Sohren und dem 6:1 gegen Wormatia Worms.

Ziemlicher Aderlass beim Gast

Was dem SVH noch klarer als vergangene Saison die Favoritenrolle einbringt, ist die Rübenacher Situation, wie Tannhäuser sagt: „Sie haben einen ziemlichen Aderlass, haben Spielerinnen an Andernach, Urbar oder auch an uns mit Lorena Thielen verloren. Es sind schon ein paar weg, deswegen sind wir klar in der Favoritenrolle und wollen das Spiel auch für uns entscheiden.“

Dabei kann Tannhäuser aber nicht auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Laura Rode (Fuß), Alina Kuhn und Jana Olbermann (beide Knie) sind langzeitverletzt. Dazu kommen gegen Rübenach die Ausfälle von Jana Haubrich (Urlaub) und Neuzugang Celina Mattes (Sprunggelenk). Gerade Haubrichs Fehlen wird weh tun, denn sie erwies sich im zentralen Mittelfeld während der Vorbereitung als „Denkerin und Lenkerin und war auch noch torgefährlich“ (Tannhäuser). Vermutlich wird Fabienne Rösel aus dem Sturm ins Mittelfeld rücken und Emma Michel ganz vorne spielen. Generell sieht es in der Liga so aus, dass neben Holzbach der SV Diez-Freiendiez und der FC Bitburg zu den Favoriten gehören, auch dem VfL Trier werden Chancen eingeräumt.