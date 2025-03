Holzbach macht mit Kantersieg Boden auf Urbar gut

Wie hatte Trainer Michael Tannhäuser vor der Partie der Rheinlandliga-Fußballerinnen vom SV Holzbach bei der SG Vulkania sinngemäß gesagt: Wenn Spitzenreiter Urbar mal schwächelt, wollen wir da sein. Nun, Urbar spielte 0:0 daheim gegen den Fünften Bitburg, der Zweite Holzbach war da und gewann beim Zehnten 6:1 (4:1). Drei Punkte trennen Urbar und Holzbach nun nur noch.

„Es war relativ souverän“, sagte Tannhäuser, „aber man hat schon noch gemerkt, dass wir Rückstand haben, gerade am Ende.“ Damit spielte Tannhäuser auf die Vorbereitung an, die alles andere als gut gelaufen war.

Rössel mit Doppelpack in Hälfte zwei

Dennoch war seine Elf die bessere im Duell mit dem Aufsteiger und ging nach 15 Minuten durch Kim Tannhäuser in Führung, in der 20. Minute erhöhte Laura Rode auf 2:0 – beide Tore hatte Anna Sauer vorbereitet. Nach 24 Minuten traf Thea Diop zum 3:0 per Kopf nach einer Ecke, Sophia Lützen verkürzte zwar (27.), aber Sauer (38.) und in der zweiten Hälfte zweimal Luisa Rössel (52., 64.) machten alles klar.