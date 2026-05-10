3:0 schon nach 45 Minuten
Holzbach macht gegen Angstgegner Andernach III ernst
Die ehemalige Holzbacherin Vitoria Dos Santos (in Blau) traf zwar einmal die Latte, aber Sophie Fritzen (links) gewann wie hier
Die ehemalige Holzbacherin Vitoria Dos Santos (in Blau) traf zwar einmal die Latte, aber Sophie Fritzen (links) gewann wie hier die Mehrzahl der Zweikämpfe gegen ihre Ex-Kollegin und feierte mit dem SV einen 3:0-Sieg gegen Andernach III.
B&P Schmitt. B&P Schmitt

Mit der Meisterschaft wird es wohl nichts mehr für Frauen-Rheinlandligist SV Holzbach. Aber Platz zwei ist gesichert nach dem 3:0 gegen die SG 99 Andernach III.

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Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben ihr Heimspiel gegen die SG 99 Andernach III souverän mit 3:0 (3:0) gewonnen und dabei gegen die von Trainer Michael Tannhäuser als „Angstgegner“ deklarierten Gäste nur wenig anbrennen lassen. Die Holzbacherinnen haben damit den zweiten Tabellenplatz sicher, da der Dritte Bitburg 0:0 in Dörbach spielte und dem SV bei sieben Punkten Rückstand sowie nur noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr ...

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