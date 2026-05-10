Mit der Meisterschaft wird es wohl nichts mehr für Frauen-Rheinlandligist SV Holzbach. Aber Platz zwei ist gesichert nach dem 3:0 gegen die SG 99 Andernach III.
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Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben ihr Heimspiel gegen die SG 99 Andernach III souverän mit 3:0 (3:0) gewonnen und dabei gegen die von Trainer Michael Tannhäuser als „Angstgegner“ deklarierten Gäste nur wenig anbrennen lassen. Die Holzbacherinnen haben damit den zweiten Tabellenplatz sicher, da der Dritte Bitburg 0:0 in Dörbach spielte und dem SV bei sieben Punkten Rückstand sowie nur noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr ...