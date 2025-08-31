Die Geschichte des Spiels zwischen den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach und denen vom FV Rübenach ist recht schnell erzählt. Denn es bestand zu keiner Phase des Auftaktspiels die Gefahr, dass es auf dem Holzbacher Rasen einen anderen Sieger geben würde als das heimische Team. Am Ende stand es 4:0 (2:0), aber es hätte durchaus noch höher ausgehen können.

Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser sagte besonders zum letzten Punkt: „Wir hatten noch genügend Chancen, aber der letzte Pass oder die letzte Annahme haben nicht gepasst, generell war bei der Chancenverwertung noch Luft nach oben.“ Aber er wollte auch nicht zu hart ins Gericht gehen mit seiner Elf, die durchaus die Eindrücke der starken Vorbereitung mit vielen hohen Resultaten bestätigte: „Es war heute zwar keine Glanzleistung, aber die war auch nicht notwendig.“ Denn: Der Gegner aus Rübenach hatte vor der Saison einen Aderlass zu verkraften – und das machte sich bemerkbar. „Sie haben sehr defensiv gespielt, waren nicht groß in unserer Hälfte, Axi musste nur bei einer Ecke eingreifen“, sagte Tannhäuser. Axi ist übrigens Torhüterin Axinia Thiemann.

Kim Tannhäuser mit Doppelpack

Auf der Gegenseite fielen die Treffer recht regelmäßig. Kim Tannhäuser war das erste Liga-Tor in dieser Saison nach 19 Minuten vorbehalten, das 2:0 erzielte Fabienne Rösel, es war der Treffer zum Pausenstand (27.). Nach Wiederanpfiff dauerte es trotz guter Möglichkeiten bis zur 69. Minute, als Kim Tannhäuser mit ihrem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Das Tor zum 4:0-Endstand besorgte dann Fabienne Kahlstadt vier Minuten vor dem Schluss. Die ersten drei Punkte wanderten auf das Konto der Holzbacherinnen, die das laut Tannhäuser nicht überschwänglich feierten, denn zu groß war die Überlegenheit in der ersten Partie.

Holzbach: Thiemann – Fritzen, Wust (67. Heich), Sauer, Rössel, Adam (72. Kahlstadt), Kliebe (46. Thielen), Tannhäuser Michel, Röhrig, Rösel.